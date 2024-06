Im ersten Testspiel unter dem neuen Trainer Sven Zurawka erreichte der TSV Rain ein achtbares Unentschieden gegen den baden-württembergischen Regionalliga-Absteiger VfR Aalen. Vor allem die starke Leistung der Hausherren in der ersten Halbzeit überraschte die Rainer Fangemeinde positiv.

Von Beginn an entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel mit etwas mehr Ballbesitz für die Gäste. Doch die Blumenstädter hielten dagegen und konnten in der 21. Minute durch Marc Sodji in Führung gehen. Von Etienne Perfetto mustergültig freigespielt, ließ er dem Torhüter keine Chance. Nur elf Minuten später erhöhte Goalgetter Gabriel Hasenbichler nach einem gut vorgetragenen Konter auf 2:0. Die Gäste wurden von den beiden Gegentreffern kalt erwischt und versuchten nun alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Es dauerte jedoch bis zur 41. Minute, ehe sie die gut gestaffelte Rainer Abwehr mit dem Anschlusstreffer durch Lucas Torres Farias überwinden konnten. Mit der 2:1-Führung für die Tillystädter wurden die Seiten gewechselt.

Aalens Trainer Petar Kosturov wechselte in der Halbzeitpause kräftig durch und brachte viel Qualität aufs Feld. In der 54. Minute dann der Ausgleich zum 2:2: Phlipp Tabatabai zog von rechts in den Strafraum und schob den Ball unhaltbar ins lange Eck. Die Gäste drängten weiter auf den Führungstreffer, bissen sich aber am gut aufgelegten Rainer Torhüter Florian Rauh und der Abwehr die Zähne aus. Gleichzeitig mussten sie bei Kontern auf der Hut sein, nicht erneut in Rückstand zu geraten. Nach dem Schlusspfiff waren beide Mannschaften mit dem ersten Saisonauftritt zufrieden. Weiter geht es für den TSV Rain am Mittwoch mit dem nächsten Test bei der Profireserve des FC Ingolstadt 04. Anpfiff im AUDI Sportpark ist um 19:00 Uhr.

„Wir sind gut ins Spiel gestartet und konnten durch drei gefährliche Umschaltaktionen zwei Tore erzielen. Kurz vor der Pause mussten wir jedoch nach einem Fehler den Anschlusstreffer hinnehmen. In der zweiten Halbzeit wurde deutlich, dass Aalen durch elf Wechsel frische Kräfte und auch Qualität einbringen konnte, während unsere Spieler zunehmend erschöpft waren. Trotzdem hat die Mannschaft gegen alle Widerstände weiterhin ihr Bestes gegeben“, analysierte TSV Rain-Trainer Sven Zurawka das Spiel. „Ein 2:2 gegen den VfR Aalen zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung und angesichts unserer aktuellen Kadersituation ist absolut akzeptabel. Das habe ich auch der Mannschaft mitgeteilt“, ergänzte er.

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Siegfried Kübler, Paulo Sostaric (63. Michael Haid), Leo Haas, Adama Diarra (Gastspieler BCF Wolfratshausen), Lukas Müller, Gabriel Hasenbichler (63. Nils Nocke), Etienne Perfetto (85. Anes Zukanovic), Marc Sodji (46. Arsim Kadirolli) – Trainer: Sven Zurawka

VfR Aalen: Andreas Wick, Michael Schaupp, Ali Odabas (46. Noel Guerriero), Mario Szabo (46. Ünal Akinci), Matino Schlotterbeck (46. Jascha Döringer), Slavko Radovanovic, Sadio Dembélé, Luigi Campagna, Lucas Torres Farias, Daniel Rapp (46. Philipp Tabatabai), Steffen Kienle (46. Stefan Wächter) – Trainer: Petar Kosturkov

Tore: 1:0 Marc Sodji (21.), 2:0 Gabriel Hasenbichler (32.), 2:1 Lucas Torres Farias (41.), 2:2 Philipp Tabatabai (54.)

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster)

Zuschauer: 50