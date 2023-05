Achtungserfolg | TSV Rain gewinnt bei neuem Regionalligameister Unterhaching

In einem Spiel, in dem es eigentlich um nichts mehr ging, konnten die Blumenstädter vor 7.500 Zuschauern im Alpenbauer Sportpark nochmals einen großartigen Achtungserfolg einfahren und den Regionalligameister der aktuellen Saison mit 3:2 besiegen. Der „Man oft he Match“ war Rains Torhüter Fabian Eutinger, der einige hundertprozentige Torchancen der SpVgg Unterhaching zu Nichte machte.

Rains Cheftrainer Maximilian Käser veränderte seine Startelf nach der 1:6-Niederlage beim TSV Aubstadt lediglich auf einer Position: Patrick Högg spielte für Daniel Gerstmayer, der auf der Bank Platz nahm.

Der ehemalige Bundesligist feierte bei seinem letzten Heimspiel der Saison seine Meisterschaft der Regionalliga Bayern mit einem erstklassigem Rahmenprogramm. Unter lautstarker Mithilfe von Böllerschützen verlas dann der Stadionsprecher die Aufstellungen beider Mannschaften. Begleitet von den Klängen einer Trachtenkapelle betraten die Spieler unter dem Jubel der Zuschauer das Spielfeld. Nach einer feierlichen Verabschiedung des Hachinger Trainers Sandro Wagner und dem Abspielen der Bayernhymne begann das Spiel schließlich, wenn auch mit einer leichten Verzögerung von zwölf Minuten.

Gleich mit dem ersten Angriff nach Anpfiff von Schiedsrichter Andreas Hummel, ohne dass ein Rainer Spieler den Ball berührte, erzielten die Hachinger nach rekordverdächtigen 40 Sekunden das 1:0 durch Florian Schmid. Auch weiterhin kontrollierten sie das Spiel und brachten die Rainer Verteidigung des Öfteren in Verlegenheit. Allein Fabian Eutinger im Tor der Blumenstädter war es zu verdanken, dass sie in den ersten 30 Minuten nicht hoffnungslos ins Hintertreffen gerieten. Als in der 35 Minute ein Angriff der Gäste in Überzahl zum 1:1 durch Lukas Gerlspeck führte, entschied der Schiedsrichter überraschend auf Abseits. Zunehmend stabilisierte sich das Rainer Team und konnte nun auch Akzente im Angriffsspiel setzen. Mit der letzten Aktion in der ersten Halbzeit erzielte Angelo Mayer nach einer Kopfballvorlage von Kevin Gutia aus fünf Meter den etwas überraschenden 1:1-Ausgleich.

In der Halbzeitpause standen beide Mannschaften Spalier und beklatschten, wie auch die Zuschauer im Sportpark, den Einlauf von Kindern und von Menschen mit Behinderung vom parallel stattfindenden Inklusionstag des gastgebenden Vereins.

Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da nutzte Rains Goalgetter Jonas Greppmeir einen Fauxpas des Hachinger Schlussmanns eiskalt aus. Sein Befreiungsschlag landete direkt bei ihm, unbedrängt schob er den Ball aus 16 Metern ins leere Tor ein und brachte damit die Gäste mit 2:1 in Führung. Beflügelt von diesem Treffer kamen die Tillystädter besser ins Spiel und legten in der 61. Minute nach: Wieder stand Jonas Greppmeir goldrichtig am langen Pfosten und konnte aus kurzer Distanz nach Zuspiel von Dominik Schröder seinen Doppelpack schnüren und auf 3:1 erhöhen. Doch vier Minuten später machte es der Regionalligameister noch mal spannend: Boipelo Mashigo nahm Maß und haute die Kugel von links vorbei an Freund und Feind ins lange Toreck zum Anschlusstreffer. In den letzten Minuten des Spiels zeigte Rains Schlussmann Fabian Eutinger seine ganze Klasse und sicherte mit außerordentlichen Paraden seinem Team den glücklichen Sieg. Als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff, begann die Meisterfeier der Münchner Vorstädter. BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher und Verbands-Spielleiter Josef Janker nahmen die offizielle Meisterehrung im Sportpark vor.

„Ich denke, es war ein super Spiel mit tollem Rahmenprogramm und vielen Toraktionen auf beiden Seiten, sowie zahlreichen Torchancen besonders für die SpVgg Unterhaching,“ freute sich der Coach der Blumenstädter Maximilian Käser über den unerwarteten Erfolg beim Regionalligameister.

Der TSV Rain wird in der nächsten Saison in der Bayernliga Süd auflaufen. Tjark Dannemann, aktuell der Trainer der zweiten Rainer Mannschaft, wird dann der neue Chefanweiser sein. Zum Abschluss der Saison erwartet der TSV Rain am kommenden Samstag im Georg-Weber-Stadion mit dem Tabellenzweiten FC Würzburger Kickers den nächsten Hochkaräter.









SpVgg Unterhaching: Fabian Scherger (78. Hannes Heilmair), Benedikt Bauer, Max Lamby, Timon Obermeier, Boipelo Mashigo, Tizian Zimmermann (71. Leonard Grob), Sandro Porta, Ben Westermeier (74. Dennis Waidner), Maximilian Welzmüller, Daniel Hausmann, Florian Schmid – Trainer: Sandro Wagner

TSV Rain: Fabian Eutinger, David Bauer, Lukas Gerlspeck, Angelo Mayer (89. Fabian Triebel), Jannik Schuster, Altin Maxhuni (79. Laurin Bischofberger), Kevin Gutia (83. Blerand Kurtishaj), Dominik Schröder, Jonas Greppmeir, Tim Härtel, Patrick Högg (71. Daniel Gerstmayer) – Trainer: Maximilian Käser

Tore: 1:0 Florian Schmid (1.), 1:1 Angelo Mayer (45.+1), 1:2 Jonas Greppmeir (50.), 1:3 Jonas Greppmeir (61.), 2:3 Boipelo Mashigo (65.)

Gelbe Karten: keine – Högg, Maxhuni, Mayer, Schröder

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)

Zuschauer: 7500