ADAC zeichnet gleich zwei Vereine aus dem Landkreis Augsburg aus

Gleich zwei hochkarätige Auszeichnungen des ADAC Südbayern gehen in den schwäbischen Landkreis Augsburg: Auf der heutigen Mitgliederversammlung des Regionalclubs im BallhausForum Unterschleißheim verliehen der Vorsitzende Dr. Gerd Ennserund Martin Krisam, Vorstand für Ortsclubarbeit, dem MAC Königsbrunn den Titel „Ortsclub des Jahres 2021“, der zweite Platz ging an den MC Lech-Schmuttertal in Neusäß. Die Veranstaltung fand in hybrider Form statt, vor Ort gab es hohe Sicherheitsvorkehrungen und es galt die 3G-Regel.

Die Wahl stand unter dem Motto „Der ADAC im Ortsclub e.V. im ADAC“, ausschlaggebend für den Sieg unter den mehr als 200 Ortsclubs im ADAC Südbayern waren demzufolge die Zusammenarbeit und Identifikation mit dem Dachverband ADAC Südbayern.

In die Wertung flossen insbesondere die aktive Teilnahme an den vom Regionalclub angebotenen Webinaren sowie die Nutzung seiner digitalen Programme, zum Beispiel das Onlineverwaltungsportal zur Aktualisierung relevanter Mitgliederdaten. Belohnt wurde auch die Einbindung des neuen ADAC Logos auf der jeweiligen Vereins-Website, die Clubmitgliedschaft der Ortsclub-Vorstandschaft und die Beantragung von ADAC Auszeichnungen für verdiente und überaus engagierte Clubmitglieder.

Zum Erfolg führten zudem die aufgrund von Corona sehr aufwendige Durchführung der jeweiligen Jahreshauptversammlung sowie die Einreichung der dafür notwendigen Unterlagen. Am Ende konnte der MAC mit seinem Vorsitzendem Günther Wagner den ersten Platz mit 451,5 Zählern für sich behaupten, der MC mit seinem Vorsitzenden Richard Miller holte sich knapp dahinter den zweiten Rang mit 420 Punkten. „Die Verbundenheit dieser beiden schwäbischen Ortsclubs mit unserem Regionalclub spiegelt sich in deren zahlreichen herausragenden Aktivitäten wider. Das wollen wir mit diesen Auszeichnungen wertschätzen“, betonte Krisam in seinen Laudationes, bevor er den beiden Vorsitzenden gemeinsam mit Dr. Ennser die Urkunden und Medaillen überreichte.

Weitere Auszeichnungen

Auf dem dritten Platz landete die Rallye-Gemeinschaft (RG) Rosenheim. Mit der Ehrennadel in Gold mit Brillanten – der höchsten Auszeichnung des ADAC Südbayern für ehrenamtlich tätige Funktionäre – gewürdigt wurden Richard Huber vom KC Eggenfelden und Helmuth Zapf vom MSC Landau.

ADAC Südbayern wächst abermals trotz Krise

Der ADAC Südbayern e.V. konnte im zweiten Jahr der Corona-Krise abermals wachsen: Bayerns größter Verein hat im Geschäftsjahr 2021 um rund 15.000 auf 2.068.264 Mitglieder zugelegt – ein neuer Höchststand in der 117-jährigen Geschichte des Mobilitätsclubs. Diese Leistung haben die Teilnehmer der Mitgliederversammlung im BallhausForum Unterschleißheim honoriert und den Vorstand mit 100 Prozent entlastet.

Auch für drei der sechs zur Wiederwahl stehenden Vorstände gab es Traumergebnisse: Vorsitzender Dr. Gerd Ennser (Passau) wurde mit 99,8 Prozent für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Karlheinz Jungbeck (Finanzen und Tourismus) erhielt 98,7 Prozent. Der Münchner Martin Krisam fuhr als Vorstand für Ortsclubarbeit 98,1 Prozent ein.