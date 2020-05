Adelsried | Fahrzeug überschlug sich auf der A8 Richtung Stuttgart

Ein 39-jähriger Autofahrer war mit seinem VW Touran am gestrigen Montag, kurz nach 18.00 Uhr, auf der A8 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er an der Ausfahrt Adelsried bei Tempo 130 und Starkregen ins Schleudern kam.

Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden hierbei nur leicht verletzt, der Mitfahrer der hinteren Sitzreihe erlitt eine Kopfplatzwunde und Prellungen. Alle drei Insassen kamen zur vorsorglichen Untersuchung in das Augsburger Uniklinikum. An dem VW Touran entstand ein Totalschaden in Höhe von über 15.000 Euro.

