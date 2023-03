Adelsried | Seniorin fällt Schockanruf zum Opfer – Hoher Schaden

Opfer eines Trickbetruges wurde am gestrigen Dienstag gegen 16:15 Uhr eine 80- Jährige Frau aus Adelsried.

Die Betrüger hatten der Frau vorgespielt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution in Höhe von 50.000,- € bezahlen solle, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Nach Verhandlungen einigte man sich mit dem unbekannten Täter auf einen fünfstelligen Betrag (unteres Drittel). Dieses Geld hatte die 80-Jährige in bar zu Hause. Das Geld wurde bei der Frau von einem unbekannten Mann, der als klein, unrasiert und dick, mit osteuropäischem Aussehen beschrieben wird, abgeholt. Er hätte eine graue Schultertasche mitgeführt.

Zum Verhängnis wurde der 80-Jährigen vermutlich auch, dass sie das Geld zu Hause gehabt hatte. Angestellte von Banken sind in solchen fällen zwischenzeitlich sehr achtsam und haben durch Warnungen an ihre Kunden in der Vergangenheit schon mehrfach Geldübergaben an die Täter verhindert.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.