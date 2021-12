Advent für Weihnachtsmuffel – wie Sie doch noch in Stimmung kommen

Advent ist, wenn man trotzdem lacht. Die Weihnachtszeit ist eine der schönsten Zeiten des Jahres, zumindest sollte sie das sein.

Für viele ist es aber oft schwierig um in die richtige Weihnachtsstimmung zu kommen, denn diese Zeit ist leider auch oft mit viel Stress verbunden. Geschenke kaufen, den passenden Tannenbaum finden, den Weihnachtsabend organisieren…das kann alles ganz schön viel sein. Es gibt eine Menge zu tun, und das kann die Freude auf Weihnachten schnell mal in Stress verwandeln. Aber wissen Sie was, in der Weihnachtszeit sollte es doch darum gehen Freude zu verbreiten, Ihre Liebsten zu treffen, und einfach eine schöne Zeit zu haben.

Es ist gar kein Problem, dass Sie sich wieder in Weihnachtsstimmung versetzen, und dafür haben wir hier ein paar Tipps für Sie.

Einfach mal relaxen und entspannen

Anstatt eine Zeit der Ruhe und des Feierns sind die Tage bis zu Weihnachten oft stressig. Sollte Ihnen der ganze Trubel draußen zu viel werden, dann machen Sie sich eine Tasse heißen Tee, legen Sie Weihnachtsmusik auf und machen Sie es sich einfach mal auf der Couch gemütlich. Wie wäre es mit einem Ausflug in ein Online Casino, vielleicht haben Sie Glück und gewinnen noch extra Weihnachtsgeld, denn speziell in der Weihnachtszeit gibt es tolle Online Casino Adventskalender, die hinter den geheimnisvollen Türchen tolle Angebote versteckt haben. Das Warten aufs Christkind wird dadurch noch spannender und jeden Tag gibt es coole Geschenke, die Sie an den vielen Spielautomaten einlösen können.

Schauen Sie sich Ihren Lieblings Weihnachtsfilm an

Auch wenn Sie vielleicht ein Weihnachtsmuffel sind, jeder von uns hat seine speziellen Lieblingsfilme für diese Zeit des Jahres. Entfliehen Sie für ein paar Stunden der Realität und schauen Sie sich Ihre liebsten Filme an. Auch heute zählen “3 Haselnüsse für Aschenbrödel” und “Der kleine Lord” immer noch zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen aller Zeiten, und das bei jung und alt, auch wenn es die meisten vielleicht nicht zugeben wollen.

Dekorieren Sie Ihr Zuhause mit den besten Weihnacht Hits

Manchmal braucht man einfach Zeit für sich allein zu Hause, um sich die verdiente Pause zu gönnen, die man braucht, um sich in die richtige Stimmung zu bringen. Wenn Sie sich eine Auszeit nehmen, um sich zu Hause zu entspannen, kann dekorieren eine super schöne weihnachtliche Stimmung auslösen. Ein gutes Glas Rotwein, Musik von Frank Sinatra, Dean Martin oder Michael Buble, und schon ist der ganze Stress wie weggeblasen. Spotify hat super coole Weihnachts Playlisten, also ziehen Sie sich einen Weihnachtspulli an und tanzen Sie um den Weihnachtsbaum, hängen Sie sich Lametta ins Haar und seien Sie einfach mal verrückt.

Backen Sie Plätzchen und genießen Sie dazu einen Glühwein

Glühwein und Plätzchen gehören einfach zur Weihnachtszeit dazu. Durch den heißen Glühwein wird auch dem größten Weihnachtsmuffel warm ums Herz, und Sie werden bestimmt leichter das eine oder andere Weihnachtslied mitträllern.

Auch backen kann schön entspannend sein, und egal wieviel Kekse Sie essen, die Schuhe passen immer, denn die Weihnachtszeit eignet sich wunderbar für unbekümmertes naschen.

Der Weihnachtsmann steht ja auch auf Kekse, besonders wenn Sie vor der Tür liegen, aber

in Großbritannien bekommt er auch schon mal ein Bierchen vor die Tür gestellt.

Die perfekte Weihnachtsdröhnung gibt es für jeden

Ob Sie nun ein Weihnachtsmuffel sind oder nicht, man kann aus allem das beste machen und sein Herz mit Jubel und Freude erfüllen. Anstatt muffelig und gestresst durch diese Zeit zu gehen, sollten Sie die vielen Lichter genießen, einen Glühwein trinken, coole Weihnachtsmusik hören und dem Stress entfliehen. Wickeln Sie sich Ihren Lieblingsschal um den Hals, holen Sie die Handschuhe raus und gehen Sie einfach mal ne Runde Schlittschuhlaufen, das bringt Sie auf weihnachtliche Hochtouren. Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel und erfreuen Sie sich an dieser wunderbaren Zeit.