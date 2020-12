Adventsaktion „Weihnachtszeit in Neu-Ulm“ für Kinder und Jugendliche

Die Stadt Neu-Ulm, die Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft (NUWOG) und das Stadtteil- und Quartiersmanagement in der Stadt organisieren in der Vorweihnachtszeit die Adventsaktion „Weihnachtszeit in Neu-Ulm. gemeinsam – teilen – spielen“. Getreu dem Motto „Schenken macht Freude“ sammeln die Organisatoren neue oder gute erhaltene gebrauchte Bücher und Spiele für Kinder im Alter zwischen drei und 16 Jahren. Diese werden vor dem Weihnachtsfest hübsch verpackt an geschmückten „Geschenke-Fundorten“ zur kostenlosen Abholung bereit gelegt.

Die Idee hinter der Aktion beschreibt Ralph Seiffert, Leiter des Dezernats „Bildung, Kultur, Sport, Soziales“ im Neu-Ulmer Rathaus so: „Uns allen steht aufgrund des Corona-Virus eine ungewöhnliche Weihnachtszeit bevor. Vieles von dem, was den Charme der Adventszeit sonst ausmacht, muss in diesem Jahr zurückgefahren werden. Persönliche Kontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren. Und dennoch – oder gerade deshalb – möchten viele all Denjenigen helfen, die von diesen herausfordernden Zeiten besonders betroffen sind. Auch in unserer Stadt gibt es Menschen, die auf die Hilfsbereitschaft anderer angewiesen sind. Genau hier soll die Aktion ansetzen: Wer geben kann gibt. Wer nehmen möchte, nimmt“.

Damit die Adventsaktion ein Erfolg wird, sind die Verantwortlichen auf möglichst viele Sachspenden angewiesen. Egal ob nun Bilderbuch, Brettspiel, Jugendroman, Würfelspiel, Jugendsachbuch, Kartenspiel, Malbuch oder Gesellschaftsspiel: Gesucht werden Spiele und Bücher, die für Kinder und Jugendliche geeignet und passend sind. Auch fremdsprachige Bücher und Spiele können abgegeben werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit können gerne auch gebrauchte und gut erhaltene Spiele und Bücher zur Verfügung gestellt werden. Die Spenden sollten jedoch in einem guten Zustand und vollständig sein.

Von Dienstag, 1. bis Donnerstag, 10. Dezember, können die Spenden an folgenden Stellen abgegeben werden:

Stadtbücherei Neu-Ulm (Heiner-Metzger-Platz 1): Dienstag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 14 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr

Stadtteilbüro Vorfeld (Steubenstraße 34): Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr

Kinder- und Jugendhaus B21 (Bradleystraße 21):Montag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr

Tafelladen Neu-Ulm (Reuttier Straße 17): Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr und Samstag von 9 bis 11.30 Uhr.

Das Einpacken der Geschenke übernehmen die beteiligten Einrichtungen. So können auf den Geschenken Alter, Geschlecht und evtl. Sprache einheitlich verzeichnet werden.

In der Woche vor Weihnachten (ab Montag, 14. Dezember) werden die verpackten und beschrifteten Geschenke dann an den „Geschenke-Fundorten“ bei der Stadtbücherei, beim Jugendhaus B 21, beim Stadtteilbüro Vorfeld und bei der Neu-Ulmer Tafel zur Abholung bereit gelegt. Die genauen Zeiten für die Abholung werden noch bekannt gegeben.

Spenden können in der Stadtbücherei

Auch wenn sowohl die Stadtbücherei, als auch der Jugendtreff entsprechend der 9. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen sind, können Spenden dennoch dort abgegeben werden. An den Gebäuden werden entsprechende Aushänge zur Information angebracht.