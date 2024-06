Am Sonntag (23.06.2024) befand sich gegen 03:30 Uhr eine Polizeistreife im Eingangsbereich einer Diskothek in der Daimlerstraße in Untermeitingen, da es zuvor zu einem Problem mit einem Gast gekommen war.

Während der Sachverhaltsabklärung wurde plötzlich von der Seite Pfefferspray in Richtung eines Polizeibeamten gesprüht. Der Angriff erfolgte aus einer unüberschaubaren Menschenmenge heraus, die mit dem Einsatz der Streife nicht in Verbindung stand.

Der Polizeibeamte erlitt durch den Angriff eine Reizung der Augen und wurde vor Ort

vom Rettungsdienst behandelt. Im Anschluss konnte er seinen Dienst fortsetzen.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen und wertet aktuell die

Videoaufzeichnung der Diskothek aus. Hinweise werden unter der Tel. 08232/9606-0

entgegengenommen.

