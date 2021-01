Der Direktor der Hessing Stiftung, Roland Kottke, zeigt sich „hochgradig irritiert“ über Aussagen eines Pressesprechers der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) zum Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ).

„Am 16. Dezember fiel die Entscheidung, die Ermächtigung für unser Sozialpädiatrisches Zentrum nicht mehr zu verlängern. Bereits am 1. Januar mussten wir Teile der Behandlung einstellen, was für die Betroffenen sehr übel ist. Und es stößt genauso übel auf, dass uns bis heute immer noch keine Begründung für die Entscheidung vorliegt, mit der wir uns auseinandersetzen können“, erklärte Kottke, der verwundert ist, dass ein Pressesprecher der KVB in einem Fernsehbeitrag auf augsburg.tv mit Auszügen aus dieser Begründung zitiert wird.

Kottke: „So kann es nicht weitergehen. Der Umgang mit einer Institution, die seit vielen Jahren gute Arbeit leistet und der Umgang mit den Betroffenen, die auf diese Arbeit angewiesen sind, befremdet doch sehr.“ Es erfülle ihn mit Sorge, dass viele Kinder und Jugendliche die nicht mehr betreut werden könnten und dürften, auch fünf Tage nach dem Übergang noch immer in der Luft hingen.

Gleichzeitig begrüßte Roland Kottke die Forderung des Unterstützervereins und des Elternbeirates, den Entschluss noch einmal zu überprüfen. Dabei wiederholte er seine Einladung an den Zulassungsausschuss, sich das Sozialpädiatrische Zentrum vor Ort anzusehen. „Das Angebot steht“, so Kottke.

