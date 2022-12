Die Enttäuschung bei den Fans ist groß. Das bereits verschobene Beatrice Egli-Konzert in der Augsburger Schwabenhalle wurde abgesagt.

Heute Nachmittag erhielten Beatrice Egli-Fans aus der gesamten Region eine für sie traurige E-Mail: Das Konzert der Schweizer Schlagersängerin am 20. Dezember in der Augsburger Schwabenhalle wurde abgesagt.

Gegenüber Presse Augsburg gab der Veranstalter „technische Probleme“ an, ohne diese zu konkretisieren. Besonders ärgerlich: Bei der geplanten Veranstaltung handelte es sich bereits um eine Ersatzvorstellung. Das im Rahmen der Best of Tour „Bunt“ geplante Konzert war ursprünglich bereits für 01.10.2021 terminiert gewesen und aufgrund der Corona-Auflagen verschoben worden.

„Es wird keinen neuen Termin geben und die Tickets werden Ende des Jahres zurückerstattet.“, so Gerhard Rieder vom Veranstalter „Wirtshaus am Rosengarten“. Die Tickets können dann nach seiner Auskunft an den Vorverkaufsstellen zurückgeben werden. Ärgerlich ist es für die Fans dennoch.