AEV-DNL-Mannschaft startet in die Saison – Augsburger Panther übertragen Spiele als Livestream

Die U20-Mannschaft des Augsburger Eislaufvereins startet am kommenden Wochenende in die Saison 2020/21 in Deutschlands bester Nachwuchsliga. Zusammen mit der Stadt Augsburg haben die AEV-Verantwortlichen eine Hygienekonzept entwickelt, welches pro Spiel 100 Fans und Zuseher zulässt. Darüber hinaus werden Kapazitäten für Eltern, Verwandte und das Gastteam reserviert. Alle Infos zum Prozedere sind auf der Webseite des Augsburger EV unter www.augsburger-ev.de einzusehen.

Um die Heimspiele der AEV-U20 dennoch möglichst vielen Fans des Augsburger Eishockeys frei zugänglich zu machen, haben sich die Augsburger Panther entschieden, mindestens die sieben Partien vor dem Start der DEL-Saison kostenlos auf dem clubeigenen Facebook-Kanal aus dem Curt-Frenzel-Stadion zu streamen und Live-Eishockey wenigstens zurück in die eigenen vier Wände zu bringen. Ermöglicht wird dies von unserem Premiumpartner Jahn & Partner. Der Versicherungs- und Finanzdienstleister aus Mering finanziert die Liveübertragungen.

Vorbehaltlich möglicher Änderungen im Spielplan lauten die ersten Sendetermine wie folgt:

So. 27. September 2020 11:00 Uhr AEV vs. EV Regensburg

Sa. 17. Oktober 2020 18:30 Uhr AEV vs. Eisbären Juniors Berlin

So. 18. Oktober 2020 13:00 Uhr AEV vs. Eisbären Juniors Berlin

Sa. 24. Oktober 2020 18:30 Uhr AEV vs. Kölner Junghaie

So. 25. Oktober 2020 13:30 Uhr AEV vs. Jungadler Mannheim

Sa. 31. Oktober 2020 18:00 Uhr AEV vs. Krefelder EV

So. 01. November 2020 10:30 Uhr AEV vs. Krefelder EV

Thomas Jahn, Inhaber von Jahn & Partner: „Es wird Zeit, dass wir alle wieder in den Genuss von Live-Eishockey kommen. Nachdem die Deutsche Eishockey Liga erst später starten kann und auch die U20 des AEV tolles Eishockey bietet, war es für mich keine Frage, die Livestreams zu ermöglichen. So kann die Augsburger Eishockeyfamilie endlich wieder in den Genuss unseres geliebten Sports kommen.“

„Nach vielen arbeitsreichen und ungewissen Wochen der Vorbereitung sind wir stolz, dass uns Thomas Jahn und die Panther die Möglichkeit bieten, unsere AEV U20 in diesem Format zu präsentieren. Dies ist für uns eine besondere Möglichkeit zu zeigen, auf welch hohem Niveau Nachwuchseishockey in Augsburg gespielt wird“, ergänzt AEV-Vizepräsident Lukas Gebele.