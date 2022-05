AEV-Fans haben die Wahl: Welches Jersey der Augsburger Panther ist das Trikot des Jahres?

Sportlich war die Saison der Augsburger Panther eher schwach und doch konnte der AEV sich sehen lassen, in regelmäßig wechselnden Trikots. Jetzt haben die Fans die Qual der Wahl, welches war das schönste Jersey.

Für die Playoffs hat es in dieser Saison nicht gereicht. Wären die Augsburger Panther in die Ko-Runde eingezogen, hätte es ein spezielles Trikot gegeben. Auch ohne den die Teilnahme an der „geilsten Zeit des Jahres“ konnten sich die Fans auch in dieser Saison nicht über fehlende Abwechslung bei den Jerseys beschweren. Neben den drei „Haupttrikots“ (Sponsor: AHA360) und dem Aufwärmleibchen (Bobs Gastro) hatte der langjährige Partner Metzen Athletic elf weitere Designs für das DEL-Team produziert, dies dürfte Ligarekord sein.

Jetzt haben die Fans die Qual der Wahl. Noch bis Ende des heutigen Sonntags dürfen sie ihre Stimme für das „Trikot des Jahres“ abgeben. Mehr als 1.500 Anhänger haben sich bereits beteiligt. Ob es das Sondertrikot zur Teilnahme am Dolomitencup (Jahn + Partner), das Retro-Trikot (IB Geiger) oder doch ein anderes wird? Wer noch teilnehmen möchte kann dies unter AEVtrikots.de/trikot-des-jahres noch machen. Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise, unter anderem ein individuell produziertes Jersey im Lieblingsdesign, verlost.