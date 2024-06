AEV international | Augsburger Panther in der Vorbereitung gegen Gegner aus vier Ländern

Insgesamt acht Vorbereitungsspiele bestreiten die Augsburger Panther zwischen dem 17. August und 15. September 2024, ehe am 20. September die bereits 31. Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga für deren Gründungsmitglied von 1994 startet.

Bereits seit geraumer Zeit sind die beiden ersten Tests der Panther in Kitzbühel (Samstag, 17. August um 18:00 Uhr gegen die Graz99ers) und den Ravensburg Towerstars (Sonntag, 25. August, 16:00 Uhr) terminiert.

Danach geht es für das Team von Neu-AEV-Coach Ted Dent mit zwei Auswärtsspielen bei österreichischen Teams weiter.

Am Mittwoch, 28. August tritt man um 19:15 Uhr bei den Black Wings Linz an, ehe es am Freitag, 30. August (19:15 Uhr) zum EC VSV geht. Für Teile der Augsburger Anhängerschaft ein besonderes Spiel, da sie zu den Fans des VSV eine freundschaftliche Beziehung pflegen.

Vom 06. bis 08. September nehmen die Panther schließlich am Hansjörg Brunner Memorial in Südtirol teil (wir berichteten) und bestreiten dort zwei Partien in der Meranarena. Gegner sind die beiden ICE HL-Teams Olimpija Ljubljana (Freitag, 06. September, 20:00 Uhr) und HC Bozen Foxes (Sonntag, 08. September ,14:00 Uhr)

Erst am Wochenende vor dem Start der DEL-Hauptrunde präsentieren sich die Panther gegen Villach und Schwenningen erstmalig vor eigenem Publikum im Curt-Frenzel-Stadion.

• Freitag, 13. September um 19:30 Uhr | Augsburger Panther – EC VSV

• Sonntag, 15. September um 14:00 Uhr | Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings

Bei beiden Heimtests kostet jeder Stehplatz acht Euro, jeder Sitzplatz 16 Euro. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) bekommen ihr Steh- oder Sitzplatzticket sogar gratis. Einzeltickets für alle DEL-Hauptrunden-Heimspiele gibt es ab 17 Uhr am 13. August 2024 im 1878 SHOP im CFS und online unter www.panthertickets.de.