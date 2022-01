AEV international | Augsburger Panther spielen dieses Jahr wieder beim Dolomitencup

Fünfmal konnten die Augsburger Panther den Dolomitencup im Südtiroler Neumarkt bereits gewinnen, in diesem Sommer soll der sechste Triumph folgen.

Wie die Veranstalter gestern Abend bestätigte werden die Augsburger Panther bei der 16. Auflage des Dolomitencups wieder teilnehmen. Der AEV konnte das im Südtiroler Neumarkt ausgetragene Vorbereitungsturniers bereits fünfmal für sich entscheiden und ist damit Rekordsieger.

Der Dolomitencup 2022 ist nun für die Zeit vom 12. August bis 14. August in der Würtharena in Neumarkt (Südtirol) geplant. Neben Augsburg wird in jedem Fall der Titelverteidiger EHC Biel/Bienne wieder zum Teilnehmerfeld gehören, zwei weitere Teams wurden noch nicht bestätigt.