AEV international | Augsburger Panther spielen dieses Jahr wieder beim Dolomitencup

Fünfmal konnten die Augsburger Panther den Dolomitencup im Südtiroler Neumarkt bereits gewinnen, in diesem Sommer soll der sechste Triumpf folgen.

Wie die Veranstalter heute bestätigen werden die Augsburger Panther bei der 15. Auflage des Dolomitencups wieder teilnehmen. Der AEV konnte das im Südtiroler Neumarkt ausgetragene Vorbereitungsturniers bereits fünfmal für sich entscheiden und ist damit Rekordsieger.

Im vergangenen Jahr konnte der traditionsreiche Wettbewerb aufgrund der Coronapandemie nicht ausgetragen werden. Der Dolomitencup 2021 ist nun für die Zeit vom 13. August bis 15. August in der Würtharena in Neumarkt (Südtirol) geplant. Wer neben den Augsburg zum diesjährigen Teilnehmerfeld gehören wird, wird voraussichtlich in der kommenden Woche bekanntgegeben.