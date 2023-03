AEV-Kader wächst – Augsburger Panther verlängern mit Sacher

Die Augsburger Panther können eine weitere Personalie vermelden. Verteidiger Mirko Sacher spielt auch in der kommenden Spielzeit für Augsburg.

Mirko Sacher wechselte zur Saison 2022-23 nach Augsburg. Mit zwei Toren und 15 Assists in 53 Einsätzen in der PENNY DEL war der gebürtige Freiburger intern auf Rang zwei der punktbesten Verteidiger und eine der positiven Erscheinungen der Spielzeit. Sacher erhielt die drittmeiste Eiszeit aller Pantherspieler und stand so im Schnitt über 20 Minuten pro Partie auf dem Eis. Insgesamt bestritt der 31-jährige Rechtsschütze in der seiner Laufbahn 336 DEL-Spiele (18 Tore und 69 Assists). Auch in der DEL2 lief Sacher 127 Mal auf (29 Tore und 38 Assists).

Ligaunabhängig kann Christof Kreutzer auf Sachers Dienste zählen: „Mirko ist ein erfahrener, rechtsschießender Verteidiger, der uns in beiden Ligen helfen wird. Er war in der letzten Saison einer der schnellsten Skater des Teams, kein anderer Spieler hatte mehr Beschleunigungen als er. Er ist mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten zudem ein guter Aufbauspieler, was über 15.000 Meter Passdistanz belegen. Wir freuen uns, dass sich Mirko nach guten Gesprächen in den letzten Tagen für einen Verbleib entschieden hat.“

„Christof Kreutzer hat mir in den letzten Tagen detailliert aufgezeigt, welche Rolle ich in seinen Planungen spiele und wie er sich die nächste Saison vorstellt. Gerne möchte ich ein Teil der neuen Augsburger Panther sein. Auch wenn der Ärger und die Enttäuschung über unser Abschneiden dieses Jahr noch nicht verflogen sind, so schaue ich doch zuversichtlich nach vorne und freue mich auf das kommende Eishockeyjahr“, so Mirko Sacher.