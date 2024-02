AEV steuert auf Zuschauerrekord zu – Auch Heimspiele der Augsburger Panther gegen Iserlohn und die DEG sind voll

Die Augsburger Panther haben sich mit einem wichtigen Auswärtssieg gegen die Nürnberg Ice Tigers in eine kurze Länderspielpause verabschiedet. Ab dem 16. Februar stehen noch acht Spiele im Hauptrundenendspurt auf dem Plan, davon vier auf eigenem Eis und vier auswärts.

Die Heimspiele gegen Iserlohn am 18. Februar und Düsseldorf am 03. März sind bereits komplett ausverkauft. Für die Spiele gegen Wolfsburg am 25. Februar und Mannheim am 28. Februar sind nur noch Stehplätze im freien Verkauf erhältlich. Die Augsburger Panther werden somit in ihrer 30. Saison in der Deutschen Eishockey Liga einen neuen Zuschauerrekord aufstellen. Die verfügbaren Plätze können jederzeit online unter www.panthertickets.de gebucht werden. Ein Besuch des Online-Ticketshops der Panther kann sich lohnen, auch bei ausverkauften Terminen.

AEV bietet offiziellen Zweitmarkt an

Seit dieser Saison bietet der DEL-Club einen offiziellen Ticket-Zweitmarkt an. Wenn ein pinker Platz im Saalplan unter panthertickets.de angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Ticket von einem anderen Fan weiterverkauft wird. Der Kaufprozess ist einfach und sicher.

Die Systemgebühr für den Kauf eines neuen Tickets ist dieselbe wie beim Kauf eines Tickets von einem Verkäufer. Die Systemgebühr für den Kauf eines neuen Tickets ist dieselbe wie beim Kauf eines Tickets von einem Verkäufer. Käufer und Verkäufer zahlen lediglich eine geringe Gebühr.

Der 1878 SHOP im Curt-Frenzel-Stadion öffnet nach der Länderspielpause ab Mittwoch, dem 14. Februar wieder regulär.