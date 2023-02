AEV verpflichtet neuen Chefcoach für das DNL-Team

Beim Augsburger EV kommt es zur Saison 2023-24 zu einem Wechsel auf der Position des Cheftrainers der U20-Mannschaft. Auf Fabio Carciola, der sein Team bis Saisonende noch betreuen wird, folgt Stefan Wiedmaier.

Stefan Wiedmaier war zuletzt Cheftrainer der Senioren des EV Lindau in der Oberliga Süd. Vor seiner Anstellung bei den Islanders war der 41-jährige Österreicher nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn von 2018 bis 2020 als Director of Hockey Administration beim EHC Lustenau in der multinationalen Alps Hockey League tätig.

In vielen Gesprächen konnte er die Vorstandschaft des AEV von seiner Philosophie überzeugen: „Stefan Wiedmaier ist ein offener, kommunikativer und junger Trainer, der uns im persönlichen Austausch mit einer klaren Idee für sich gewinnen konnte. Wir sind überzeugt, dass er das Trainerteam des AEV gezielt verstärken wird. Seine Aufgabe wird es sein, wieder mehr talentierte Spieler für unsere U20 zu gewinnen, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der Augsburger Panther zu intensivieren und mit seinem Team dann den Klassenerhalt in der DNL1 zu schaffen“, so AEV-Präsident Wolfgang Renner.

Vizepräsident-Präsident Lukas Gebele ergänzt: „Wir haben uns mit Fabio Carciola in beidseitigem Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht über die laufende Saison hinaus fortzusetzen. Wir danken Fabio für sein Engagement für unseren AEV und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.“