AEV zündet Silvesterkracher – Augsburger Panther holen gegen Schwenningen wichtige Punkte

Na dann: Happy new year! Die Augsburger Panther können gegen Schwenningen zweimal einen Rückstand ausgleichen und gehen am Ende nach einem 3:2 n.P. mit zwei wichtigen Punkte in das neue Jahr.

Das letzte Spiel des Kalenderjahres sollte für die Augsburger Panther noch einmal einen echten Kracher bereithalten. Im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion sollte der AEV gegen die in dieser Saison recht ordentlich spielenden Wild Wings aus Schwenningen noch einmal wichtige Zähler einfahren.

Schon im Startdrittel hatten die Augsburger die Gäste an sich gut im Griff, mussten aber in eigener Überzahl einen Rückstand hinnehmen, Olimb traf im Nachschuss. Die Antwort der Panther kam aber bereits nach einer Minute. Die Strafe gegen Dziambor lief gerade ab, da konnte Collins einen Karjalainen-Versuch unhaltbar zum 1:1-Pausenstand abfälschen.

Wie schon am Donnerstag in Nürnberg tat sich der AEV im Mitteldrittel schwer zu eigenen Chancen zu kommen. Den Gästen aus dem Schwarzwald genügte hingegen ein wirklich guter Angriff, um erneut in Führung zu gehen. Feist konnte einen tollen Pass von Marshall im Tor unterbringen (23.).

Augsburg blieben das letzte Drittel des Kalenderjahres, um doch noch zu punkten. Engagiert versuchte es die Kreutzer-Truppe, mit Erfolg. Gut zehn Minuten vor dem Ende brachte Verteidiger Rantakari die Scheibe in Richtung des SERC-Kastens und vorbei am verdutzten Eriksson. Beim 2:2 sollte auch nach der regulären Spielzeit und der anschließenden Verlängerung bleiben. Die letzte Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen und sie fiel zugunsten der Augsburger Panther. Collins sorgte für die Entscheidung und für zwei weitere, ganz wichtige Zähler auf dem Punktekonto.

Foto: Dunja Dietrich 1 von 44

Die Eishockeycracks aus dem Schleifgraben gehen als Tabellen-11. punktgleich mit Düsseldorf und Nürnberg auf den folgenden Plätzen (je 37) und elf Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht Iserlohn ins Jahr 2024. Zum Jahresauftakt geht es mit zwei schweren bayerischen Derbys beim Tabellendritten Straubing (Mittwoch) und in Ingolstadt (8.) weiter.

AEV: Keller, Endras– Southorn, Welsh, Schüle, Rantakari, Renner, Sezemsky – Volek, Collins, Mitchell, Karjalainen, Trevelyan, Soramies, Oblinger, Andersen, Puempel, Handschuh Esposito, Hakulinen

Tore: 0:1 Olimb (Görtz) 15., 1:1 Collins (Karjalainen/Welsh) 16., 1:2 Feist (Marshall/Görtz) 23., 2:2 Rantakari (Hakulinen/Schüle) 50., 3:2 Collins (Penalty)

Schiedsrichter: Hunius, Ansons| Merk, Koziol Strafzeiten: Augsburg 4 – Schwenningen 6

Zuschauer: 6179 (ausverkauft)