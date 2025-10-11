Newsletter
Politik & Wirtschaft
AfD-Chef sieht Höcke als Bundesminister – und Trump als Vorbild

Von DTS Nachrichtenagentur

Tino Chrupalla, Fraktions- und Parteichef der AfD, sieht Trumps Migrationspolitik “durchaus” als Vorbild für eine AfD-Regierung. “Er hat im Wahlkampf in der Migrationspolitik viele Punkte versprochen, die deckungsgleich mit der AfD sind”, sagte er dem Nachrichtenportal T-Online. “Und er setzt diese Wahlversprechen eins zu eins um. Das läuft wesentlich besser als in seiner ersten Amtszeit, die noch etwas chaotisch war.” Das liege auch an “gutem Personal”.

Afd-Chef Sieht Höcke Als Bundesminister - Und Trump Als Vorbild
Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mit Blick auf brutale Polizeieinsätze gegen Migranten in den USA beteuert Chrupalla, er unterstütze “keine Gewaltaktionen gegen Migranten”. Es müsse immer “eine Verhältnismäßigkeit” geben. Aber: “Wenn es um illegal Eingereiste geht: Es ist sehr wohl das gute Recht eines jeden souveränen Staates zu entscheiden, wer im Land sein darf und wer nicht.”

In einem Schattenkabinett für eine AfD-Regierung sieht Chrupalla “natürlich” auch Björn Höcke als möglichen Minister. “Er ist einer unserer erfolgreichsten Politiker in Thüringen.” Höcke sei für ihn kein Rechtsextremist.

