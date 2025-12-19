Newsletter
AfD-Parteitag in Eggolsheim: Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen durch Gegenproteste
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, findet in der Eggerbach-Halle der Bezirksparteitag der AfD statt. Die Veranstaltung zieht bereits im Vorfeld öffentliche Aufmerksamkeit auf sich.

Gegenaktionen in unmittelbarer Nähe angekündigt

Als Reaktion auf den Parteitag haben verschiedene Parteien und Initiativen Gegenveranstaltungen direkt in der Nähe der Eggerbach-Halle angemeldet. Diese Demonstrationen sollen parallel zu dem Parteitag abgehalten werden.

Polizei sorgt für Sicherheit und Verkehrsfluss

Die Polizei Oberfranken wird in Zusammenarbeit mit weiteren bayerischen Einsatzkräften vor Ort sein, um sowohl den Parteitag als auch die Gegenveranstaltungen zu sichern. Bürger sollten mit Beeinträchtigungen im Fußgänger- und Fahrzeugverkehr rund um die Eggerbach-Halle rechnen.

Pressekontakt vor Ort

Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken steht ab 10:00 Uhr für Medienvertreter bereit für Fragen und Auskünfte.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

