type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

AfD-Politiker Lucassen will militärische Führungsrolle Deutschlands

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, fordert eine stärkere militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa. Das berichtet die “Bild” (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf ein Positionspapier Lucassens für die Münchner Sicherheitskonferenz.

Rüdiger Lucassen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Darin verlangt Lucassen: “Deutschland ist willens, die militärische Führung für Europas Sicherheit und Freiheit zu übernehmen.” Das Papier soll als Grundlage für seine Gespräche mit Vertretern der US-Regierung dienen und gilt als Reaktion auf die neue US-Sicherheitsstrategie. Darin heißt es weiter: “Deutschland übernimmt die Führung bei der Verteidigung des europäischen Nato-Gebiets und bildet als Führungsnation den Rahmen für die Integration der europäischen Partnernationen.”

Ein Schwerpunkt der deutschen Militärpolitik soll die “Führung und Bereitstellung der Hauptkräfte zur Absicherung der Nato-Nordostflanke” sein. Zudem solle die Marine den Nordatlantik gemeinsam mit Partnern sichern und eine “land- und luftgestützte Sicherung der Ostsee” durchführen.

Umgesetzt sollen diese Ziele mit “vier zusätzlichen mechanisierten Heeresdivisionen”, zwei zusätzlichen Hubschraubergeschwadern für die “schnelle Verlegefähigkeit der Vorauskräfte an die Ostflanke”, die “Aufstellung eines Kreuzer-Geschwaders zur Seeraumsicherung im Nordatlantik” sowie die “Befähigung der deutschen Streitkräfte zur Deep-Strike-Fähigkeit”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizei durchsucht 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen – Drei Haftbefehle wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs

0
Augsburg – In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg hat...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Massiver BMW-Rückruf: Offenbar 575.000 Fahrzeuge weltweit betroffen – Brandgefahr

0
München – Der Autobauer BMW startet eine weltweite Rückrufaktion...
Polizeipräsidium Niederbayern

Leiche in der Donau bei Passau entdeckt: Polizei ermittelt Todesumstände

0
Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, wurde in Passau...

Neueste Artikel