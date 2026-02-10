AfD-Politiker Lucassen will militärische Führungsrolle Deutschlands

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, fordert eine stärkere militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa. Das berichtet die “Bild” (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf ein Positionspapier Lucassens für die Münchner Sicherheitskonferenz.

Darin verlangt Lucassen: “Deutschland ist willens, die militärische Führung für Europas Sicherheit und Freiheit zu übernehmen.” Das Papier soll als Grundlage für seine Gespräche mit Vertretern der US-Regierung dienen und gilt als Reaktion auf die neue US-Sicherheitsstrategie. Darin heißt es weiter: “Deutschland übernimmt die Führung bei der Verteidigung des europäischen Nato-Gebiets und bildet als Führungsnation den Rahmen für die Integration der europäischen Partnernationen.”

Ein Schwerpunkt der deutschen Militärpolitik soll die “Führung und Bereitstellung der Hauptkräfte zur Absicherung der Nato-Nordostflanke” sein. Zudem solle die Marine den Nordatlantik gemeinsam mit Partnern sichern und eine “land- und luftgestützte Sicherung der Ostsee” durchführen.

Umgesetzt sollen diese Ziele mit “vier zusätzlichen mechanisierten Heeresdivisionen”, zwei zusätzlichen Hubschraubergeschwadern für die “schnelle Verlegefähigkeit der Vorauskräfte an die Ostflanke”, die “Aufstellung eines Kreuzer-Geschwaders zur Seeraumsicherung im Nordatlantik” sowie die “Befähigung der deutschen Streitkräfte zur Deep-Strike-Fähigkeit”.