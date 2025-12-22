Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
AfD Sachsen-Anhalt will Ex-Generalsekretär aus Partei ausschließen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Landesvorstand der AfD Sachsen-Anhalt hat Parteiordnungsmaßnahmen gegen zwei Mitglieder beantragt. Das teilte der Landesverband am Montag mit. Demnach soll gegen den Bundestagsabgeordneten und Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt wegen Verstößen “gegen die innere Ordnung der Partei” ein Ausschlussverfahren eingeleitet werden.

Afd Sachsen-Anhalt Will Ex-Generalsekretär Aus Partei Ausschließen
Jan Wenzel Schmidt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zudem beantragte der Vorstand ein Ausschlussverfahren gegen Matthias Lieschke. Ihm wird vorgeworfen, sich in räumlicher Nähe zu einem strafrechtlich relevanten Audiomitschnitt einer internen Videokonferenz befunden zu haben. Über die Anträge muss nun das Landesschiedsgericht der Partei entscheiden.

Der Landesvorstand folgte mit seinen Beschlüssen einer einstimmigen Aufforderung des Kreisspitzentreffens vom 1. Dezember. Bis zum Abschluss der schiedsgerichtlichen Verfahren will die Partei keine weiteren Stellungnahmen zu den Vorgängen abgeben.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

