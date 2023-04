Affing | Frau nach Restaurantbesuch im Krankenhaus

Am gestrigen Mittwochabend erlitt eine 40-Jährige gesundheitliche Beschwerden nach einem Restaurantbesuch in Affing. Sie trug dabei schwere Verletzungen davon.

Gegen 19.45 Uhr besuchte die 40-Jährige ein Restaurant Am Schloßplatz. Nach dem

Verzehr eines Getränkes klagte sie über gesundheitliche Beschwerden. Sie wurde

anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus verbracht und

befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr. Eine weitere Person, die das Getränk

ebenfalls zu sich nahm, erlitt leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund

der aktuellen Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

