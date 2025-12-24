Newsletter
Mittwoch, Dezember 24, 2025
6.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Afghanen-Aufnahme: Menschenrechtler kritisieren Dobrindt scharf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Menschenrechtsorganisation Medico International wirft der Bundesregierung vor, Hunderte notleidende Afghanen durch die Rücknahme der Aufnahmezusage für Deutschland im Stich zu lassen.

Afghanen-Aufnahme: Menschenrechtler Kritisieren Dobrindt ScharfAlexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Sehenden Auges liefert die deutsche Regierung Menschen in Not den Taliban aus”, sagte die Leiterin der Öffentlichkeitsabteilung von Medico International, Anita Starosta, dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Mittwochausgaben). Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und ihre Unions-Parteikollegen “machen sich zu Helfern der Taliban, während die SPD keinen sozialdemokratischen Anstand zu haben scheint, etwas dagegen zu unternehmen”.

All das sei “beschämend für einen Staat, der immerhin von sich behauptet, sich an rechtsstaatliche Abläufe zu halten”, so Starosta. “Es ist beschämend, dass die innenpolitische rassistische Stimmungsmache gegenüber Menschen, die einst ihre Hoffnung in dieses Land legten und ihr Leben für die Menschenrechte riskieren, die deutsche Außenpolitik bestimmt.”

Das Bundesinnenministerium hatte laut RND die Rücknahme von mehr als 600 Zusagen für zumeist in Pakistan auf die Ausreise nach Deutschland wartenden Afghanen damit begründet, dass “kein politisches Interesse zur Aufnahme mehr vorliegt”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Sport

Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall

0
Im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk ist der frühere Fußballprofi...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Polizei & Co

Augsburg: Über 500 Temposünder auf A8 bei Neusäß erwischt, 14 Fahrverbote verhängt

0
Augsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Samstag...
Augsburg Stadt

Manuel Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg

0
Manuel Baum bleibt bis Saisonende Cheftrainer des FC Augsburg....

Neueste Artikel