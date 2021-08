Afghanische Fußball-Nationalmannschaft vor dem Aus

Nach der Machtübernahme durch die Taliban steht die afghanische Fußball-Nationalmannschaft vor ihrer Auflösung. „Es kann passieren, dass wir nicht mehr spielen werden“, sagte Nationalspieler Hassan Amin dem „Mannheimer Morgen“ (Samstagsausgabe). Der gebürtige Darmstädter, der bis zur vergangenen Saison für Drittligist SV Meppen spielte, steht nach eigenen Angaben in regelmäßigem Kontakt mit dem afghanischen Nationaltrainer Anoush Dastgir.

Fußball, über dts Nachrichtenagentur

„Die Frage ist, ob die Taliban das Fußballspiel akzeptieren werden. Wenn ja, akzeptiert uns die FIFA weiterhin? Wenn ja, unter welcher Flagge laufen wir auf? Wir haben immer gesagt, dass wir für die Menschen in Afghanistan spielen und für keine politische oder religiöse Gruppierung „, sagte Amin dem Blatt. Die afghanische Fußball-Nationalmannschaft nimmt seit 2002 nach langer Unterbrechung wieder an den Qualifikationsspielen in der Asian Football Confederation (AFC) teil.

Das Team stecke nach dem Umsturz in Kabul in einem Dilemma, so Amin. „Wenn wir spielen, heißt es: Ihr spielt unter der Flagge der Taliban. Wenn wir nicht spielen, heißt es: Jetzt lasst ihr auch noch die Menschen im Stich. Da muss man sich zusammensetzen und beraten, um dann einen Entschluss zu fassen.“

Im bisher letzten Länderspiel trennte sich die afghanische Auswahl im vergangenen Juni bei der Qualifikation für die Asienmeisterschaft mit 1:1 von Indien.