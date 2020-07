Aggressionsdelikte im Straßenverkehr

Die Aggression in unserer Gesellschaft steigt. Dies zeigt sich auch im Strassenverkehr, wie unsere beiden Beispiele von gestern und letztem Donnerstag zeigen:

B 17 / Fahrtrichtung Norden – Am gestrigen Sonntagabend (05.07.2020) gegen 21.30 war eine 36-jährige Audi-Fahrerin zwischen den AS Kobelweg und Holzweg auf der linken

B 17 / Fahrtrichtung Süden

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag (02.07.2020) gegen 15.30 Uhr, ebenfalls auf der B 17, allerdings in Fahrtrichtung Süden. Ein 43-jähriger Motorradfahrer war im Bereich der AS Stuttgarter Straße mit seiner schwarzen Yamaha RN 45 auf der rechten Fahrspur unterwegs, als ein grauer Audi A3 mit hoher Geschwindigkeit zunächst auf den Biker aufschloss, um dann neben ihn zu fahren und dabei mit der Wischergeste zu beleidigen. Als sich der Kradfahrer dann wieder vor den Audi setzte, konnte er erkennen, dass der Audi-Fahrer nun das Ganze offenbar per Video festhielt. Dies wiederum missfiel dem Motorradfahrer, der daraufhin den Audi herunterbremste. Im Gegenzug versuchte der Audi-Lenker dann ca. 500 Meter vor der AS Bürgermeister- Ackermann-Straße den Biker nach links abzudrängen, was letztlich zum Zusammenprall der beiden Kontrahenten führte und der Motorradfahrer an der Leitplanke anstieß. Hierbei zog sich der 43-Jährige dann Verletzungen zu und wurde anschließend mit Verdacht auf Unterschenkelbruch vorsorglich in die Hessingklinik eingeliefert. Der Audi-Fahrer hingegen fuhr einfach weiter, ohne sich um den Kradfahrer zu kümmern. Der Unfallschaden an dem Motorrad beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Gesucht werden nun Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang am Donnerstag mitbekommen haben, oder sogar Hinweise auf den Fahrer des grauen Audi A 3 mit Teilkennzeichen A-KS??? oder A-KA??? geben können.

Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910