Aggressiver 35-Jähriger in Rottenburg bei Polizeieinsatz festgenommen – Einweisung in Klinik

Am heutigen Mittag kam es in Rottenburg a.d. Laaber zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialkräften. Vorausgegangen war der Versuch der Polizei, einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 35-jährigen Mann zu vollstrecken.

Durchsuchungsbeschluss wegen Diebstahlsdelikten

Gegen 08:40 Uhr versuchte eine Polizeistreife der Inspektion Rottenburg a.d. Laaber, einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Landshut am Anton-Bruckner-Weg bei dem 35-jährigen Deutschen zu vollziehen. Hintergrund des Beschlusses waren vorangegangene Diebstahlsdelikte. Der Mann reagierte jedoch verbal aggressiv durch ein gekipptes Fenster und drohte mit Gewalt, was den Einsatz von Spezialkräften erforderlich machte.

Zugriff und Festnahme

Gegen 13:00 Uhr erfolgte der Zugriff durch die hinzugezogenen Spezialkräfte. Der 35-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Der Durchsuchungsbeschluss wurde anschließend vollzogen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen.

Hund in Obhut genommen

Der Hund des 35-Jährigen wurde von der Gemeinde in Obhut genommen.