Aggressiver Fahrgast greift Busfahrer in Nürnberg an – Polizei nimmt 40-jährigen Tatverdächtigen fest

NÜRNBERG. Am späten Samstagabend (08.11.2025) kam es zu einem Zwischenfall in einem Linienbus, bei dem ein aggressiver Fahrgast den Busfahrer angriff. Der Vorfall ereignete sich auf der Linie E8 nach Erlenstegen, und die Polizei musste einschreiten, um den 40-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Gewalttätiger Angriff im Linienbus

Eine Zeugin alarmierte gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Fahrgast den Busfahrer attackiert hatte. Der 40-jährige Lette war bereits zuvor durch aggressives Verhalten aufgefallen. Der Busfahrer, ein ebenfalls 40-jähriger Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit, forderte den Fahrgast auf, den Bus in der Nunnenbeckstraße zu verlassen. Statt der Aufforderung nachzukommen, griff der Mann den Busfahrer körperlich an. Dieser verteidigte sich mit Pfefferspray.

Widerstand bei Festnahme und Ermittlungen

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Allerdings leistete der Mann Widerstand und musste von mehreren Beamten überwältigt und gefesselt werden. Bei der Festnahme zogen sich zwei Polizisten leichte Verletzungen zu. Aufgrund des Verdachts auf Drogenkonsum wurde eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen durchgeführt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der 40-jährige Lette wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er sich weiterhin aggressiv verhielt. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad