Aggressiver Jogger schlägt Renter auf Feldweg bei Oberschönenfeld

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr spazierten der 76-jährige Geschädigte und seine Frau auf einem Feldweg zwischen Oberschönenfeld und Weiherhof. Ein Jogger mit seinem nicht angeleinten Hund kam ihnen entgegen.

Als der Jogger aufgefordert wurde, seinen Hund anzuleinen, reagierte er aggressiv.

Er ging auf den Spaziergänger zu und schlug mit der Faust in dessen Richtung.

Der Spaziergänger schützte sich, indem er seine Hände vor den Körper hielt, wurde jedoch am Arm getroffen. Durch die Wucht des Schlages stürzte er und verletzte sich am Fuß.

Der Täter joggte anschließend mit seinem Hund weiter.

Er wurde wie folgt beschrieben: Er ist ca. 35 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hat dunkelblonde oder hellbraune Haare und eine sportliche Figur. Er ist ca. 35 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hat dunkelblonde oder hellbraune Haare und eine sportliche Figur.

Er ist ca. 35 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hat dunkelblonde oder hellbraune Haare und eine sportliche Figur. Er war mit einem größeren, schwarzen Hund mit kurzem Fell unterwegs und lief in Richtung Oberschönenfeld.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Jogger geben können,

werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden.