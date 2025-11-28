Newsletter
Aggressiver Mann entblößt sich im Pasinger Bahnhof: Bundespolizei greift ein und nimmt 44-Jährigen fest
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München (ots) Am Donnerstagabend (27. November) sorgte ein aggressiver Mann im Personentunnel des Bahnhofs Pasing für Aufsehen. Er entblößte sich vor den Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes und zeigte auch gegenüber einer Streife der Bundespolizei wenig Einsicht.

Vorfall im Bahnhofsbereich

Am Abend des 27. November, gegen 20:30 Uhr, wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion München im Personentunnel am Bahnhof Pasing auf einen lautstark schreienden 44-jährigen Iraker aufmerksam. Der Mann, ein wohnsitzloser Iraker, stand mit heruntergelassener Hose und entblößtem Glied am nördlichen Ausgang des Personentunnels und berührte sich mehrfach an seinem entblößten Körperteil. Eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit hatte die Streife auf das Verhalten hingewiesen.

Unzüchtiges Verhalten und Aggression

Durch Sichtung der Kameraaufzeichnungen stellte sich heraus, dass der Iraker bereits mehrere Minuten lang das unzüchtige Verhalten gezeigt hatte. Weiterhin beleidigte er die Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes wiederholt. Angesichts seiner zunehmenden Aggression mussten die Einsatzkräfte den Mann zu Boden bringen und fesseln.

Polizeiliche Maßnahmen

Anschließend wurde er zur Dienststelle der Bundespolizei in der Denisstraße gebracht, wo polizeiliche Maßnahmen wie eine Identitätsfeststellung, ED-Behandlung, DNA-Abnahme sowie die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten durchgeführt wurden. Der Mann wies einen Atemalkoholwert von 2,18 Promille auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

