Aggressiver Mann mit Messer und Beil in Augsburg unterwegs

Am 14.04.2021 fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 10:30 Uhr ein Mann auf, der in den Grünanlagen des Landgerichts in der Fuggerstraße mit einem großen Messer herumhantierte und ein Loch in eine Wiese grub.

Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem 57-Jährigen ein mitgeführtes Fleischerbeil, ein Klappmesser und ein Messer mit einer feststehenden Klinge (Länge über 12 cm) fest. Der Mann kniete auf der Wiese und pflanzte Blumensamen ein. Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. Das Fleischerbeil und die Messer wurden zu gefahrenabwehrenden Zwecken sichergestellt.

Später trat der Mann erneut in der Fuggerstraße in Erscheinung, als er mutmaßlich mit einem noch unbekannten Gegenstand die mittlere Türe eines Linienbusses beschädigte, sodass diese zerbrach. Danach begab sich der Mann in die Halderstraße, wo er mit seinem Fahrrad gegen einen Pkw gestoßen sein soll. Ob hierbei ein Schaden entstand ist noch unklar. Als die Polizei erneut wegen dem Mann vor Ort kam, bedrohte er die Streifenbesatzung mit einem Fleischhammer und weigerte sich diesen wegzulegen. Nachdem er nun auch noch eine bedrohliche Haltung einnahm, überwältigten und fesselten ihn die Beamten und brachten ihn letztlich in den Arrest.

Außerdem behauptete er wahrheitswidrig, dass ihm bei der ersten Kontrolle durch die Polizei ein Fahrradschlüssel entwendet wurde. Die Polizei fand das Fahrrad jedoch unversperrt vor einer Bank und verbrachte es zur Eigentumssicherung zur Polizeiinspektion Augsburg Mitte.

Der 57-Jährige wird sich u. a. wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Zeugen, die den Mann und sein Verhalten in der Innenstadt beobachten konnten, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110 zu melden.

