Aggressiver Vorfall in Zusmarshausen: Unbekannter reißt Scheibenwischer ab und flüchtet

Am Samstag erstattete eine 21-jährige Frau aus dem Bereich Tegernsee Anzeige bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Die junge Frau war an diesem Tag gegen 12 Uhr mit ihrem Pkw Mini Cooper in der Holzappelstraße in Zusmarshausen unterwegs, um ihr Fahrzeug in der dortigen SB-Waschanlage zu reinigen. Plötzlich wurde sie von einer unbekannten männlichen Person, die in Begleitung einer Frau und eines Kindes war, lautstark angebrüllt.

Die Frau hatte ihren Pkw mittlerweile auf einem Parkplatz der Selbstwaschstraße abgestellt. Ohne ersichtlichen Grund riss der Mann den rechten Scheibenwischer des Fahrzeugs der jungen Frau ab und flüchtete anschließend. Die 20-jährige Geschädigte beteuerte, dass sie keinerlei Anlass für eine derart aggressive Handlung gegeben habe. Sie habe weder den Mann, die Frau noch das Kind, die am Straßenrand gestanden haben sollen, mit ihrem Fahrzeug gefährdet. Ein Zeuge bestätigte die Aussagen der Frau.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden.