Aggrressiver Fahrgast ohne Ticket im ICE festgenommen – Bundespolizei ermittelt wegen zahlreicher Delikte

Ein algerischer Staatsangehöriger wurde am Neujahrsmorgen ohne gültigen Fahrausweis im ICE 21 von Frankfurt am Main nach Würzburg erwischt. Das Zugpersonal rief die Bundespolizei, die bei der Kontrolle des Mannes mehrere Messer und einen Führerschein mit fremdem Namen entdeckte. Zudem besaß er diverse Wertgegenstände ohne Eigentumsnachweise.

Aggressives Verhalten bei der Bundespolizei

Bei Ankunft auf der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Würzburg zeigte sich der 38-Jährige aggressiv, trat gegen Türen und bespuckte eine Glasscheibe. Er entblößte sich und onanierte. Der Verdächtige wehrte sich bei der folgenden Durchsuchung, beleidigte die Beamten und bespuckte sie. Mithilfe körperlichen Zwangs wurde er gefesselt und erlitt dabei leichte Schürfverletzungen.

Messer und Wertgegenstände sichergestellt

Die Beamten stellten die Messer und nicht nachgewiesenen Wertgegenstände sicher. Nach den strafprozessualen Maßnahmen und einer richterlich angeordneten Blutentnahme durch einen Polizeiarzt wurde der Mann entlassen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den polizeibekannten Verdächtigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen, exhibitionistischer Handlungen, Beleidigung, Diebstahl und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.