Montag, November 17, 2025
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Agrarminister Rainer muss USA-Flug abbrechen – Technische Probleme

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) ist bei dem Versuch gescheitert, mit der Flugbereitschaft in die USA zu fliegen. Die Maschine vom Typ “Global 5000” habe aus technischen Gründen wieder umkehren und nach Deutschland zurückfliegen müssen, teilte das Ministerium am Montagabend mit.

Agrarminister Rainer Muss Usa-Flug Abbrechen - Technische Probleme
Flugzeug der Flugbereitschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Aufgrund der Verzögerung muss der geplante Besuch in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska, entfallen. Dort waren neben politischen Gesprächen mit Gouverneur Jim Pillen und Landwirtschaftsministerin Sherry Vinton auch ein Besuch bei einem deutschen Landmaschinenunternehmen sowie an der University of Nebraska-Lincoln vorgesehen.

Am Dienstag fliegt der Minister mit einer Linienmaschine direkt nach Washington. Dort stehen Gespräche mit dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA) sowie Treffen mit Mitgliedern des Kongresses auf dem Programm. Darüber hinaus sind mehrere Austauschformate und Roundtable-Gespräche mit deutschen und amerikanischen Unternehmen geplant, wie es vom Ministerium hieß.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

