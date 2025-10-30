Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
5.6 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Agrarminister schließt bundesweite Stallpflicht nicht aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Kampf gegen die Vogelgrippe schließt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) eine bundesweite Stallpflicht für Geflügel bei einer noch schlimmeren Infektionslage nicht aus.

Agrarminister Schließt Bundesweite Stallpflicht Nicht Aus
Henne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn es denn notwendig ist, dann werden wir – in Abstimmung mit den Bundesländern – auch entsprechend handeln”, sagte Rainer den Sendern RTL und ntv. Aktuell bestehe zu einer deutschlandweiten Anordnung aber noch keine Notwendigkeit. Das Ausbruchsgeschehen sei sehr dynamisch und regional unterschiedlich. “Hier jetzt eine bundesweite Stallpflicht anzuordnen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der richtige Weg”, sagte der CSU-Politiker.

Man beobachte zusammen mit den Bundesländern die Lage sehr intensiv. Sie und die Landkreise wüssten am besten, wo eine Stallpflicht notwendig sei. “Es ist richtig, dass es bei den Ländern bleibt.”

