Aichach | 59-Jährige vom eigenen Fahrzeug mitgeschleift

Am Montag, 06.01.20, 21:10 Uhr, wollte eine 59-jährige Frau ihren Pkw aus einer Parklücke in der Haselbergerstraße ausparken. Dazu legte sie an ihrem Pkw mit Automatikgetriebe den Rückwärtsgang ein. Anschließend stieg der 59-Jährige aus und wollte die hintere Fahrzeugtüre schließen. Aufgrund des eingelegten Ganges setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte selbständig aus der Parklücke heraus.

Beim Versuch, das Bremspedal über die offene Fahrertüre zu betätigen, stürzte die 59-jährige Frau und wurde am Boden liegend, wenige Meter mitgeschleift. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite prallte der Pkw mit dem Heck gegen eine Hauswand und kam somit zum Stillstand.

Die 59-Jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Bein zu. Es entstand ein Sachschaden (Pkw und Hauswand) von knapp 1000,00 Euro.

