Aichach | 76 Jahre alte Seniorin um 20.000 Euro betrogen

Eine 76 Jahre alte Frau wurde Opfer eines sogenannten Schockanrufes. Ihr wurde telefonisch vorgetäuscht, dass ihre Tochter am Telefon ist. Die Tochter soll angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sein und müsse jetzt in Untersuchungshaft.

Die Täter brachten die Dame anschließend dazu ihnen 20.000,00 Euro in bar zu übergeben. Ursprünglich forderten die Täter eine Summe von 35.000,00 Euro.