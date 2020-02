Aichach bekommt einen Behördensatelliten – Mietvertrag wurde bereits untezeichnet

Im Beisein von Staatsminister Füracker wurde am Mittwoch der Mietvertrag für einen sogenannten Behördensatellit in der Bahnhofstraße in Aichach unterzeichnet. Mitarbeitern der bayerischen Ministerien, die im Raum Augsburg, Aichach-Friedberg leben, soll künftig das pendeln nach München erspart werden. Aichach wird einer von dann fünf Standorten eines solchen Satelliten sein.

„Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags startet das Pilotprojekt der Behördensatelliten auch in Aichach“, stellte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Unterzeichnung des Mietvertrags für den Behördensatelliten am Standort Aichach am Mittwoch fest. „Der Freistaat Bayern eröffnet damit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, außerhalb der Ballungsräume zu leben und gleichzeitig ihren angestammten Dienstsitz behalten zu können. Der Behördensatellit in Aichach bietet für Fernpendler/innen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, den umliegenden Landkreisen und der Stadt Augsburg tageweise die Möglichkeit, berufsbedingte Fahrten nach München zu vermeiden. Damit ersparen sich die Beschäftigten künftig Zeit und Geld und gewinnen mehr persönliche Flexibilität und Lebensqualität“, betonte Füracker.

In der Bahnhofstraße in Aichach wird ein Neubauprojekt in Holzbauweise mit bestmöglichen Energiestandards und Elektroladestation entstehen. Das Gebäude liegt zentral nahe dem Bahnhof und der Innenstadt und verfügt über ausreichend Parkplätze. Es eignet sich hervorragend für die Unterbringung von 20 Arbeitsmöglichkeiten mit Besprechungsraum. Aichach ist ein perfekter Standort für einen solchen Stützpunkt mit einem großen Einzugsgebiet. Das „Wittelsbacher Land“ ist attraktiver Wohn- und Lebensraum, insbesondere für junge Familien. Der Behördensatellit in Aichach soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Füracker: „Ein barrierefreies, modernes Büroumfeld ist garantiert.“

Die Behördensatelliten werden Teil der Infrastruktur für die Bediensteten des Freistaats Bayern, hob Füracker hervor. Zunächst sollen an fünf Standorten in Aichach, Altötting, Bad Aibling, Landsberg am Lech und Schwandorf Behördensatelliten für jeweils 20 Arbeitsmöglichkeiten installiert werden.