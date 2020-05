Aichach | Betrunkene Jugendliche schlagen auf Mann ein

Weil ein 53-Jähriger und seine Frau Jugendliche in Aichach gebeten hatten leiser zu sein, prügelten sie auf ihn ein.

Am Freitag, 15.05.20 gegen 16:00 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche und Heranwachsende in der Nähe der Sparkasse auf. Als sie vom später Geschädigten und dessen Frau aufgefordert wurden, etwas leiser zu sein, reagierten sie zunächst mit unflätigen Beleidigungen. Als der 53 – Jährige dann näher kam, wurde er von den Jugendlichen geschlagen und an den Kopf getreten. Tritte erfolgten ebenfalls gegen das Fahrzeug des Geschädigten, was eine Beschädigung der Fahrertüre zur Folge hatte. Durch das Hinzukommen eines weiteren Aichacher Bürgers konnte eine Fortführung der Auseinandersetzung verhindert werden.

Die Jugendlichen waren erheblich alkoholisiert. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.