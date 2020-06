Aichach-Friedberg einziger Landkreis über Corona-Obergrenze – Konsequenzen wenn nur für Spargelhof

Das Gesundheitsamt hat am Montag und am Dienstag mehr als 500 Beschäftigte der Lohner Agrar GmbH in Inchenhofen getestet. Die Tests liefen ohne jegliche Komplikationen, die Proben gingen an das LGL. Die Auswertungen – dazu gehört mehr als die blanken Zahlen – gibt der Landkreis Aichach–Friedberg am Montag bekannt.



Wie schon beim ersten Reihentest von 50 Mitarbeitern Mitte letzter Woche wiesen die Getesteten, laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner, auch dieses Mal keinerlei Covid-19-Symptome auf.



Einige Anfragen erreichten uns zu folgendem Punkt: Bei einer solch großen Anzahl an gleichzeitigen Tests ist es möglich, dass am Ende der Auswertung die Zahl der positiven Proben bei der 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis die Marke „35“ oder gar „50“ übersteigt. Dies würde in erster Konsequenz ausschließlich Maßnahmen für den Spargelhof nach sich ziehen und nicht den ganzen Landkreis betreffen. Außerhalb des Spargelhofs sind die Infiziertenzahlen im Landkreis weiterhin völlig unauffällig, lagen zuletzt bei Null.



Die aktuellen Zahlen veröffentlicht das LGL hier. Dort werden auch die Testergebnisse vom Spargelhof einfließen.