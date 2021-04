Aichach-Friedberg | Extraangebot für alle Impfwilligen ü70-Jährigen

Alle Landkreisbewohner, die mindestens 70 Jahre alt sind und geimpft werden möchten, sollen in Kürze auch geimpft sein. Landrat Dr. Klaus Metzger hat am Freitag entschieden, dafür kurzfristig ein Extraangebot auf die Beine zu stellen.





Er reagiert damit auf Meldungen von Bürgern, die noch keine Einladung zu einem Impftermin bekommen haben, obwohl sie registriert und im passenden Alter für eine Impfung in den ersten beiden Priorisierungsgruppen sind. „Die Terminvergabe über die bayerische Impfsoftware scheint an dieser Stelle intransparent und nicht immer zuverlässig funktioniert zu haben, deshalb dieses Angebot. Mir liegt es am Herzen, dass gemäß der immer noch gültigen Priorisierung die älteren Menschen im Landkreis jetzt schnell und unbürokratisch endlich zu ihrer ersten Impfung kommen“, so der Landrat, der sich selbst um das Thema kümmert.

Wer also mindestens 70 Jahre alt ist und noch keine Einladung zu einem Impftermin bekommen hat, kann sich an diesem Wochenende, am Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 08251 92-4966 im Landratsamt melden. Einen Impftermin werden die Anrufer voraussichtlich in der nächsten oder übernächsten Woche, spätestens aber in Kalenderwoche 19 bekommen, abhängig von der Menge des Impfstoffs, die der Landkreiszugeteilt bekommt.

Hinweis: Wer seinen ersten Impftermin beim Hausarzt bekommen hat, wird gebeten seine Registrierung auf dem Impfportal zu löschen. Rückmeldungen von Bürgern zeigen, dass Menschen weiterhin regelmäßig und mehrfach eine Einladung zur Impfung erhalten, eigentlich aber längst über den Hausarzt geimpft sind.