Aichach-Friedberg | Landrat appelliert: Flüchtlingstransporte bitte abstimmen

Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger im Wittelsbacher Land manifestiert sich in diesen schweren Zeiten auf vielen Ebenen, insbesondere im Transfer von Flüchtenden von der polnischen Grenze hierher.

„Es erfüllt mich jeden Tag auf Neue mit großer Dankbarkeit, dass sich so viele Menschen im Landkreis solidarisch zeigen und in Eigenregie binnen kürzester Zeit Hilfsinitiativen auf die Beine stellen“, betont Aichach-Friedbergs Landrat Dr. Klaus Metzger.

Zum Wohle und zum Schutz der ukrainischen Flüchtlinge bittet das Landratsamt die Organisatoren solcher Transporte (beispielsweise mit Reisebussen) jedoch dringend darum, sich bereits vor der Abfahrt in Deutschland mit der Kreisverwaltungsbehörde abzustimmen. So können personelle und organisatorische Ressourcen sinnvoll eingesetzt und die geflüchteten Menschen ordnungsgemäß bei uns aufgenommen werden. Da ein Steuerungsszenario seitens der Bundesregierung bislang fehlt, liegt dieses Vorgehen vor allem im Interesse der Ankommenden.

„Also noch einmal der dringende Appell an all diejenigen, die sich mit Bussen auf den Weg machen: Bitte sprechen Sie sich vorher unbedingt mit der Verwaltung ab“, so der Landrat.

Ein gut gemeinter Transport kann darüber hinaus auch unangenehme rechtliche Konsequenzen haben: Wer Menschen ohne biometrischen Pass nach Deutschland bringt, bewegt sich womöglich unbeabsichtigt im Bereich der Schleusungskriminalität.

Ein weiteres Problem betrifft Kinder, die ohne die eigenen Eltern nach Deutschland kommen: Wird ihre Ankunft hier nicht registriert, ist schlimmstenfalls Missbräuchen in vielerlei Hinsicht Tür und Tor geöffnet.