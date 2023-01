Am 15.01.2022, gegen 02:15 Uhr, befand sich ein 38-jähriger Mann mit seinem

Fahrrad auf dem Heimweg von Ried nach Hörmannsberg. Zwischen den beiden

Ortschaften, fiel dem Mann ein Pkw auf einem Feldweg stehend auf. Der 38-Jährige fuhr an den Pkw heran, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei.

An dem Pkw angekommen, sah er im Fahrzeug zwei komplett entkleidete Personen,

einen Mann und eine Frau. Der 38-Jährige setzte dann seinen Heimweg fort. Dem 20-

jährigen Autofahrer war die Situation offensichtlich nicht recht, worauf er den 38-

jährigen verfolgte und diesen schließlich in Hörmannsberg an der Wohnanschrift

stellte. Dort kam es dann zu einer Auseinandersetzung, woraufhin der 20-Jährige dem

38-jährigen eine Ohrfeige verpasste. Zudem trat dieser noch so stark gegen dessen

Haustüre, dass diese dadurch beschädigt wurde.

Der Schaden wurde dabei zunächst auf ca. 1000 EUR geschätzt. Durch eine Streife der Polizei Friedberg, konnte der 20-Jährige im Rahmen einer zeitnah durchgeführten Fahndung, in Kissing festgestellt werden. Hierbei stellte sich noch heraus, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest wurden ein Wert von 1,46 Promille festgestellt. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Der 20-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und

Trunkenheit im Verkehr verantworten.

