Aichach wird Station der BR-Radltour – Tolles Konzert erwartet Radler und Besucher

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird endlich wieder bei der BR-Radltour geradelt und gefeiert! Auch in Aichach wird in dabei in diesem Jahr Station gemacht.

Die 31. BR-Radltour führt in diesem Sommer zwischen 31. Juli und 5. August über sechs Etappentage von Cham in der Oberpfalz nach Gunzenhausen am Altmühlsee. Weitere Stationen sind Landau an der Isar, Freising, Aichach sowie Dietfurt an der Altmühl. In jedem Tour-Ort warten auf alle Radelnden sowie Besucherinnen und Besucher tolles Entertainment und hochkarätige Popkonzerte bei freiem Eintritt. Nun stehen die Künstlerinnen und Künstler fest.

Weibliche Bayern-Power gibt es im Wittelsbacher Land auf die Ohren: BAYERN 3 holt in Aichach zwei tolle junge Frauen auf die Bühne auf dem Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße. Lienne kommt aus Augsburg und ist auf dem besten Weg, ein Star zu werden. Leony macht sich aus dem oberpfälzischen Cham auf den Weg in die weite Welt und erobert mit „Faded Love“ und „Remedy“ die Charts.

Präsentiert wird dieses und die Konzerte der BR-Radltour von BAYERN 1 und BAYERN 3. Schon ab 17.30 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr) startet das abendliche Vorprogramm, jeweils mit der BAYERN 1 Band oder der BAYERN 3 Band. Nach dem Konzert-Highlight sind alle eingeladen, den Abend mit den DJs von BAYERN 1 und BAYERN 3 ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.