Aichach | Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Sonntag den 12.09.2021, fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen 17:20 Uhr auf der Kreisstraße AIC 2 von Schiltberg in Richtung Untergriesbach.

Etwa 1 km vor Untergriesbach setzte der 26-Jährige zum Überholvorgang an und wollte zwei Fahrzeuge, einen Pkw und ein Krad, überholen. Dabei übersah der 26-Jährige den vorausfahrenden und nach links in einen Feldweg abbiegenden 45-jährigen Kradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00 Euro.

