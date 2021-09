Aichach | Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Dienstag (21.09.2021) fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Motorroller gegen 15.00 Uhr auf der Kreisstraße AIC 2 von Aichach in Richtung Schiltberg.

Etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr zur Ortsverbindungsstraße Untermauerbach / Oberwittelsbach geriet der 38-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf das Bankett rechts neben der Fahrbahn. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Der 38-Jährige schlitterte anschließend noch knapp 50 Meter weiter und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen.

Er musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.