Aichach | Vermisster Josef G. tot aufgefunden

Herr Josef G. , der seit dem 1.04.2022 vermisst wird, wurde am gestrigen Sonntag (15.05.2022) von einem Angler in der Paar (in der Nähe der Tänkmühle) treibend leblos aufgefunden.

Anhand mitgeführter Gegenstände konnte der Verstorbene eindeutig identifiziert werden. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

