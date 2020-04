Corona | Weiterer Todesfall im Aichacher AWO-Heim

80 von bislang 176 bislang im Landkreis Aichach–Friedberg an Corona erkranken Personen sind wieder gesund, allerdings gibt es auch einen weiteren Todesfall zu vermelden. Im Aichacher AWO-Heim ist inzwischen eine vierte Person verstorben.

Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden vom Gesundheitsamt bislang 176 Corona-Infektionsfälle registriert, davon sind 80 bereits wieder gesund.*

In den Kliniken an der Paar werden aktuell 17 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, vier davon in Beatmung auf der Intensivstation. Es gibt dort insgesamt 91 freie Betten.

Im AWO-Heim in Aichach wurde bei insgesamt sieben Bewohnern eine Covid-19-Erkrankung festgestellt, heute ist leider die vierte Person verstorben. Bei sechs dort beschäftigten Personen fiel der durchgeführte Test positiv aus.

Von allen anderen Heimen im Landkreis wurden dem Gesundheitsamt von den jeweils behandelnden niedergelassenen Ärzten bis jetzt rund 20 Testergebnisse gemeldet, die alle negativ ausfielen. Lediglich ein einzelner positiver Test aus einem Heim liegt darüber hinaus vor. Das Heim ist sonst jedoch ohne Auffälligkeiten, es gibt keinen Ausbruch, wie das im AWO-Heim der Fall war. Die Person wurde zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus gebracht.

Der Betrieb an der Teststation in Aichach wird um eine zweite Schicht erweitert. Ab Mitte der Woche können dort für weitere rund drei Stunden pro Tag niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten dort testen. Auch hier sollen die Ergebnisse über ein eigens dafür beauftragtes Labor kurzfristig zur Verfüguang stehen. Für Infrastruktur und Verwaltungspersonal sorgt der Landkreis.

In enger Zusammenarbeit zwischen Versorgungsarzt Dr. Ullmann und der FüGK sollen in Aichach und in Friedberg jeweils reine „Covid-19-Praxen“ entstehen, in der sich Menschen mit Symptomen, die auf Covid-19 hinweisen könnten, von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten untersuchen lassen können.a