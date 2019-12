Dank dem beherzten Eingreifen eines Zeugen wurde gestern Abend gegen 18.15 Uhr in Schlimmeres verhindert und kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar geschädigt.

Der Zeuge bekam mit, wie eine 90-jährige Nissan-Fahrerin zunächst von der Tankstelle an der Augsburger Straße in Richtung Bundesstraße 300 fuhr und dabei ständig auf die Gegenfahrbahn geriet. In den Kreisverkehr an der Tränkmühle bog sie schließlich nach links ein und befuhr ihn entgegen der Fahrtrichtung.

Der Zeuge konnte das Fahrzeug schließlich stoppen und die Polizei verständigen. Die stark verwirrte Frau wurde von den Beamten nach Hause verbracht und in die Obhut von Angehörigen übergeben.

